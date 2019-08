Dieser Inhalt wurde am 3. August 2019 12:31 publiziert

Am Freitagabend ist in Dulliken SO ein Auto in einen Linienbus geprallt. Drei Personen wurden beim Unfall verletzt.

In Dulliken SO haben sich bei einem Zusammenprall eines Autos und eines Linienbus am Freitagabend drei Personen leicht verletzt. Das Auto und der Bus wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Verletzt wurden der 30-jährige Autofahrer, seine Mitfahrerin und ein Passagier im Bus, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Der Automobilist geriet aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen Linienbus, der in Richtung Dorfzentrum unterwegs war.

Neuer Inhalt Horizontal Line