Valtteri Bottas gewinnt im Mercedes den Grand Prix von Japan. Der Finne siegt vor Sebastian Vettel im Ferrari und Teamkollege Lewis Hamilton.

Bottas legte die Basis zu seinem sechsten Sieg in der Formel 1, dem dritten in diesem Jahr nach jenen beim Saisonauftakt in Australien und in Aserbaidschan, mit einem gelungenen Start, dank dem er an den aus der Frontreihe losgefahrenen Vettel und Charles Leclerc vorbeizuziehen vermochte. Vettel, der wenige Stunden zuvor in dem wegen des Taifuns "Hagibis" auf den Sonntag verschobenen Qualifying die Pole-Position erobert hatte, kam auf den ersten Metern überhaupt nicht vom Fleck.

Bottas und Hamilton sammelten zusammen 41 Punkte und damit 15 mehr als Vettel und Leclerc, der Sechster wurde. Diese Ausbeute reichte aus, um ihren Arbeitgeber Mercedes vorzeitig zum Weltmeister in der Konstrukteure-Wertung zu machen. Für die Equipe mit dem Stern ist es der sechste Titel in Folge. Seit Beginn der Aera mit den Turbo-Hybrid-Antrieben ist Mercedes in dieser Hinsicht ungeschlagen.

Endgültig klar ist jetzt auch, dass Mercedes ebenfalls zum sechsten Mal hintereinander den Fahrer-Weltmeister stellen wird. Hamilton führt das Klassement mit 64 Punkten vor Bottas an. Der drittplatzierte Leclerc weist vor den letzten vier Grands Prix der Saison 115 Punkte Rückstand auf.

Die Fahrer des Rennstalls Alfa Romeo gingen am Tag, an dem Team-Gründer Peter Sauber seinen 76. Geburtstag feierte, leer aus. Kimi Räikkönen wurde Dreizehnter, Antonio Giovinazzi klassierte sich als Fünfzehnter.

Suzuka. Grand Prix von Japan. Das Schlussklassement: 1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes. 2. Sebastian Vettel (GER), Mercedes, 11,376 zurück. 3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 11,786. 4. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 61,152. 5. eine Runde zurück: Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault. 6. Charles Leclerc (MON), Ferrari. 7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault. 8. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 9. Nico Hülkenberg (GER), Renault. 10. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 11. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. 12. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault. 13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 14. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 15. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 16. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 17. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes (nicht am Ziel). 18. George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 19. zwei Runden zurück: Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. - 20 Fahrer gestartet, 19 klassiert, 18 am Ziel. - Ausgeschieden: Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault. - Schnellste Runde: Hamilton.

WM-Stand (17/21). Fahrer: 1. Hamilton 338 (5)*. 2. Bottas 274 (2)*. 3. Leclerc 223 (2)*. 4. Verstappen 212 (3)*. 5. Vettel 212 (2)*. 6. Sainz 76. 7. Gasly 73 (2)*. 8. Albon 64. 9. Ricciardo 40. 10. Hülkenberg 36. 11. Norris 35. 12. Kwjat 33. 13. Perez 33. 14. Räikkönen 31. 15. Stroll 20. 16. Magnussen 20. 17. Grosjean 8. 18. Giovinazzi 4. 19. Kubica 1. 20. Russell 0. - Teams: 1. Mercedes 612 (Weltmeister/7)*. 2. Ferrari 435 (4)*. 3. Red Bull-Honda 323 (5)*. 4. McLaren-Renault 111. 5. Renault 76. 6. Toro Rosso-Honda 59. 7. Racing Point-Mercedes 53. 8. Alfa Romeo-Ferrari 35. 9. Haas-Ferrari 28. 10. Williams-Mercedes 1. - * 1 Zusatzpunkt für schnellste Runde im Rennen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!