Unter Drogeneinfluss, ohne Fahrausweis und mit einem gestohlenen Auto ist ein 37-Jähriger Mann in Riehen BS in eine Ampel geprallt; die Lichtsignalanlage wurde unter dem Auto begraben.

Unter Drogeneinfluss, ohne Fahrausweis und mit einem gestohlenen Auto hat ein 37-jähriger Mann am Samstagabend in Riehen BS einen Selbstunfall verursacht. Er prallte auf der Lörracherstrasse in eine Ampel, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Sonntag mitteilte.

Der Mann war mit dem Auto kurz vor 19.00 Uhr vom Grenzübergang Lörrach in Richtung Riehen unterwegs, als das Auto aus bislang ungeklärten Gründen von der Strasse abkam und mit einer Lichtsignalanlage kollidierte. Das Fahrzeug knickte die Anlage um und schob sich auf sie. Der Lenker blieb unverletzt und verliess die Unfallstelle zu Fuss.

Eine Patrouille des Grenzwachtkorps griff den 37-Jährigen kurze Zeit später auf und übergab ihn der Polizei. Ein Drogentest ergab, dass der Mann unter Drogeneinfluss gefahren war. Im Fahrzeug konnten zudem Drogenutensilien sowie eine kleine Menge Drogen sichergestellt werden.

Der Lenker war ohne Führerausweis unterwegs; dieser war ihm bereits in der Vergangenheit entzogen worden. Zudem stellte sich heraus, dass das Unfallauto gestohlen worden war.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!