Dieser Inhalt wurde am 28. Oktober 2019 12:25 publiziert

In einer Freiburger Kirche haben zwei Männer versucht, eine Kasse aufzubrechen.

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Sonntagmittag zwei Personen angehalten, die versucht hatten, in einer Kirche eine Kasse aufzubrechen. Die beiden sind in Haft.

Jemand hatte das Duo in der Kirche bemerkt, und die Polizei alarmiert. Als der 34-jährige Ukrainer und der 49-jährige Pole die Kirche verliessen, wurden sie von der Polizei angehalten, wie diese am Montag mitteilte.

Das Duo wurde auf einen Polizeiposten gebracht. Dort stellte sich heraus, dass gegen beide bereits ein Haftbefehl bestand, unter anderem wegen Vermögensdelikten. Die beiden wurden in einem Gefängnis inhaftiert.

Neuer Inhalt Horizontal Line