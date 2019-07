Der Aargauer Schwinger Nick Alpiger verletzt sich beim Bergkranzfest auf dem Weissenstein am Samstag am Oberschenkel.

Der Sieger des Innerschweizer Verbandsfests und Anwärter auf den Königstitel in fünf Wochen am Eidgenössischen Schwingfest in Zug zog sich gemäss "Aargauer Zeitung" einen Knochenabriss im Oberschenkelknochen nahe des Hüftgelenks sowie einen Teilriss der Sehne zu.

Ein MRI soll am Montag Aufschluss geben, ob auch die Muskeln beschädigt sind. Die Teilnahme am Eidgenössischen ist für den 22-Jährigen so oder so in Gefahr.

