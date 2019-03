Dieser Inhalt wurde am 11. März 2019 00:23 publiziert

In Baden-Württemberg wehte Sturm "Eberhard" das Dach der Halle einer Tankstelle weg. Dieses landete auf einer Tramlinie.

Durch Sturmtief "Eberhard" ist in Deutschland ein Mann ums Leben gekommen. Ein entwurzelter Baum stürzte am Sonntag auf einer Landstrasse im nordrhein-westfälischen Sauerland auf das Auto des 47-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Während die Beifahrerin das Fahrzeug zwischen den Gemeinden Kallenhardt und Nuttlar verlassen konnte, kam für den Fahrer jede Hilfe zu spät.

Das Sturmtief führte zudem in Deutschland landesweit zu massiven Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. In Nordrhein-Westfalen stellte die Deutsche Bahn den Fern- und Regionalverkehr am Sonntag bis auf Weiteres komplett ein.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Sonntag vor schweren Sturmböen und Orkanböen durch "Eberhard" gewarnt. Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes galten am Abend in Teilen Bayerns, Thüringens und Sachsens.

Neuer Inhalt Horizontal Line