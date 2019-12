Dieser Inhalt wurde am 13. Dezember 2019 11:36 publiziert

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Sachsen-Anhalt ist am Freitag ein Mensch getötet worden. Mindestens 25 Menschen wurden zudem verletzt, mehrere davon schwer wie ein Polizeisprecher sagte.

Demnach wurde die Leiche in der Wohnung gefunden, in der sich vermutlich auch die Explosion ereignete. Näheres zu Geschlecht und Identität des Todesopfers stand noch nicht fest - auch nicht, ob die Explosion womöglich absichtlich ausgelöst wurde.

Dem Sprecher zufolge folgte auf die Explosion ein Brand, die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Die Detonation ereignete sich den Angaben zufolge gegen neun Uhr am Morgen in Blankenburg im Harz, Splitter flogen bis zu 60 Meter weit.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Verletztenzahl erhöhe, sagte der Sprecher. Das Haus ist demnach ein fünfstöckiger Plattenbau mit 60 Wohnungen.

Die Polizei und Feuerwehr evakuierten auch unverletzte Hausbewohner. Ausserdem wurde eine benachbarte Kita vollständig evakuiert. Dort gab es keine Verletzten, alle Kinder wurden von den Eltern abgeholt. Der Unglücksbereich blieb zunächst weiträumig abgesperrt.

