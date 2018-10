Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 20. Oktober 2018 07:25 publiziert 20. Oktober 2018 - 07:25

Die Schweizer Ringer befinden sich im Tief. An der am Samstag in Budapest beginnenden Weltmeisterschaften nimmt nur Stefan Reichmuth teil.

Der 24-jährige Willisauer Freistil-Spezialist Reichmuth tritt in der Gewichtsklasse bis 86 kg an. Nach intensiver Vorbereitung mit Trainingsaufenthalten im Ausland hat er sich als Minimalziel eine Klassierung in der ersten Teilnehmerhälfte gesetzt.

Im griechisch-römischen Stil verfehlten die Ostschweizer Flavio Freuler und Andreas Vetsch die WM-Qualifikation. Der Schattdorfer Nicolas Christen erlitt in der Vorbereitung eine Bänderverletzung. Trotzdem sind die Schweizer Greco-Perspektiven gut. Der Kriessener Ramon Betschart belegte an der Junioren-WM bis 87 kg Rang 2. Auch die Junioren Damian von Euw und Dimitar Sandov haben internationales Potenzial.

An die U23-Weltmeisterschaften im November in Bukarest wird der Schweizer Verband Swiss Wrestling voraussichtlich nur den Kriessener Freistilringer Marc Dietsche entsenden. Der ebenfalls qualifizierte Willisauer Samuel Scherrer ist verletzt.

