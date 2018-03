Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. März 2018 10:32 publiziert 17. März 2018 - 10:32

Die Toronto Raptors feiern in der NBA den elften Sieg in Serie. Allerdings gewinnt das beste Team der Eastern Conference gegen die Dallas Mavericks erst in der Verlängerung (122:115).

Titelverteidiger Golden State Warriors erlitt mit dem 93:98 gegen die Sacramento Kings die dritte Niederlage in den letzten vier Partien. Die Negativserie hat auch mit grossem Verletzungspech zu tun. Nach Stephen Curry (Knöchel) und Klay Thompson (Daumen) mussten die Kalifornier neu auch auf Kevin Durant verzichten. Der MVP der Finalserie 2017 wird wegen einer Rippenverletzung mindestens zwei Wochen fehlen. Immerhin kehrte Defensivchef Draymond Green nach einer Schulterverletzung ins Team zurück.

