Elton John will noch einmal "goodbye" sagen: Am 6. Oktober 2020 gibt er im Zürcher Hallenstadion sein letztes Schweizer Konzert.

Als die Fans dachten, das Open-Air-Konzert am diesjährigen Montreux Jazz Festival sei die letzte Gelegenheit, Elton John in der Schweiz zu sehen, kündigt der Brite eine weitere Show an. Am 6. Oktober 2020 tritt er im Zürcher Hallenstadion auf - ein letztes Mal.

Der britische Superstar hat seine "Farewell Yellow Brick Road Tour" um eine ganze Reihe von Konzerten erweitert. Am Ende seiner dreijährigen Abschiedstournee, irgendwann im Jahr 2021, wird der 72-Jährige 350 Konzerte auf fünf Kontinenten gespielt haben.

Die aktuelle Bühnenproduktion entführe die Fans auf eine musikalische und visuelle Reise durch die 50-jährige Karriere des Musikers, schreibt der Veranstalter abc Production am Mittwoch in einem Communiqué. Speziell sei der Einsatz eines Audiotools, auf das die Zuschauer während des Konzerts eigenhändig zugreifen und ihren individuellen Soundmix auf fünf Kanälen erstellen können.

Der Vorverkauf für das Konzert startet am Montag, 14. Oktober, um 8 Uhr.

