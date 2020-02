Dieser Inhalt wurde am 16. Februar 2020 20:35 publiziert

Der Schweizer Freistil-Ringer Samuel Scherrer gewinnt an den Europameisterschaften in Rom in der nicht olympischen Gewichtsklasse bis 92 kg die Silbermedaille.

Der Willisauer verlor den Final gegen den Türken Suleyman Karadeniz mit 0:3. Trotz vehementer Angriffsbemühungen in der Schlussphase des sechsminütigen Kampfes gelang dem Schweizer keine Wertung.

Scherrer war überraschend in den EM-Final vorgestossen. Für die Schweizer Ringer ist es nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille im letzten Herbst durch Stefan Reichmuth in der Gewichtsklasse bis 86 kg der zweite grosse Erfolg innerhalb eines halben Jahres.

