Emilien Jacquelin gewinnt an den Weltmeisterschaften in Antholz in der Verfolgung die Goldmedaille und kam so auch zu seinem ersten Sieg im Weltcup.

Der beim Schiessen fehlerfreie Franzose hielt auf der Zielgeraden den Norweger Johannes Thingnes Bö in Schach, dem nach zwei Strafrunden die Kraft fehlte.

Jacquelin war mit einer halben Minute Rückstand auf den Sprintsieger Alexander Loginow gestartet. Der Russe vergab die zweite Goldmedaille mit einem Fehler im letzten Stehend-Anschlag und wurde noch vor seinem Erzfeind Martin Fourcade Dritter.

Die Schweizer hatten das Rennen bereits aus aussichtsloser Position in Angriff genommen. Mario Dolder, Serafin Wiestner und Benjamin Weger zeigten erneut eine durchzogene Leistung und stiessen nicht in die Top 30 vor.

