Nach dem Erdbeben am Sonntagabend wurden Teile der U-Bahn in Rom vorübergehend gesperrt. (Symbolbild)

Ein Erdbeben der Starke 3,7 hat Rom erschüttert. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. Viele Bewohner der Stadt spürten den Erdstoss deutlich. Eine Metro-Linie in Rom wurde vorübergehend gestoppt, um sie auf Schäden zu überprüfen.

Das Zentrum des Erdstosses am Sonntagabend lag im Osten der italienischen Hauptstadt in neun Kilometern Tiefe, wie die nationale Erdbebenwarte INGV mitteilte.

Bei der Feuerwehr riefen zahlreiche besorgte Bürger an. Das Erdbeben war vor allem in höheren Gebäuden in Rom zu spüren. Auch in der früher von schweren Beben heimgesuchten Region Abruzzen wurden die Erschütterungen bemerkt.

In Italien ereignen sich immer wieder schwere Erdbeben. Vor allem die mittelitalienischen Regionen Abruzzen, Latium oder die Marken waren zuletzt betroffen. In der Stadt Amatrice starben vor knapp drei Jahren rund 300 Menschen bei einem Erdbeben um die Stärke 6.

Neuer Inhalt Horizontal Line