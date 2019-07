Tanja Hüberli/Nina Betschart beenden die Vorrunde an der WM in Hamburg nach zuvor zwei Siegen mit einer Niederlage.

Die letztjährigen EM-Zweiten unterlagen den Niederländerinnen Madelein Meppelink/Sanne Keizer 18:21, 18:21 und verpassen damit den Gruppensieg.

Die Neuauflage des letztjährigen EM-Finals war zugleich das Direktduell um Platz 1 in der Gruppe H. Nach der ersten Niederlage im Turnier ziehen Hüberli/Betschart als Gruppenzweite in die Sechzehntelfinals ein. Auf wen die beiden Zentralschweizerinnen am Mittwoch treffen, entscheidet sich in der Auslosung am späten Dienstagabend.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung