5. März 2020 10:10

In der Schweiz ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals eine Coronavirus-Patientin gestorben. Die 74-jährige mit dem Coronavirus infizierte Frau lag seit dem 3. März im Unispital in Lausanne (Chuv).

Bei der Verstorbenen handle es sich um eine Person mit hohem Risiko, weil sie an einer chronischen Krankheit gelitten habe, teilte die Kantonspolizei Waadt mit. Die Waadtländer Behörden wollen am Nachmittag an einer Medienkonferenz über die Situation im Kanton orientieren.

