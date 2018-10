Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 7. Oktober 2018 15:15 publiziert 07. Oktober 2018 - 15:15

Internationale Stars wie der US-Schauspieler Johnny Depp zogen die Massen an. (Archivbild)

Erstmals haben mehr als 100'000 Besucherinnen und Besucher die Kinos am Zurich Film Festival (ZFF) besucht. 104'000 Personen sahen sich am 14. ZFF die 162 Filme aus 48 Ländern an.

Sehr viele Vorstellungen seien ausverkauft gewesen, teilte das ZFF am Sonntag mit. Auch die öffentlichen Gesprächsrunden mit internationalen Stars wie Donald Sutherland, Wim Wenders oder Johnny Depp, der Filmmusikwettbewerb in der Tonhalle Maag und die Kinderworkshop hätten sich grosser Beliebtheit erfreut.

Am Samstagabend waren im Opernhaus Zürich die Preise verliehen worden: Gewinner des internationalen Spielfilmwettbewerbs wurde der belgische Film "Girl" von Lukas Dhont. Der Kritikerpreis ging an den dänischen Film "The Guilty" von Gustav Möller und als bester Schweizer Film im Programm wurde der Erstling "Walden" von Daniel Zimmermann ausgezeichnet.

