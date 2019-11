Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in (rechts) und US-Verteidigungsminister Mark Esper (links) trafen sich am Freitag zu Gesprächen in Seoul. Esper rief Südkorea mit Nachdruck auf, mehr Geld für die amerikanische Truppenpräsenz in dem Land zu bezahlen.

KEYSTONE/YONHAP/LEE JIN-WOOK

(sda-ats)