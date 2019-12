EU-Kommissar Johannes Hahn (l.) hatte sich am Mittwoch mit Aussenminister Ignazio Cassis getroffen. Am Donnerstag schlug er in einem Interview mit dem Schweizer Radio SRF neue Töne bezüglich der Beziehungen Schweiz-EU an. (Archivbild)

KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda-ats)