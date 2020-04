Zahlreiche EU-Staaten sorgen sich um die Demokratie. Obwohl der Name des ungarischen Präsidenten, Viktor Orban, in einer Erklärung nicht erwähnt wird, ist der Aufruf implizit an Orban gerichtet. Ungarn hatte vor wenigen Tagen die Grundrechte wegen der Coronakrise weiter eingeschränkt. (Archivbild)

KEYSTONE/AP/Zoltan Mathe

(sda-ats)