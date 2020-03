Dieser Inhalt wurde am 18. März 2020 14:46 publiziert

Gjon's Tears, hätte die Schweiz am Eurovision Song Contest 2020 vertreten sollen - dieser wurde nun wegen der Corona-Pandemie abgesagt. (Archiv)

Der Eurovision Song Contest (ESC) ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das ESC-Finale, das am 16. Mai in Rotterdam stattfinden sollte, müsse abgesagt werden, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Die Niederlande sind Gastgeber, weil im vergangenen Jahr der niederländische Sänger Duncan Laurence gewonnen hatte. Für die Schweiz sollte der Freiburger Gjon's Tears am zweiten Halbfinaltag mit "Répondez-moi" antreten.

