Das Schweizer Judo-Nationalteam muss in dieser Woche an den Europameisterschaften im Rahmen der European Games in Minsk ohne die zweifache EM-Dritte Evelyne Tschopp auskommen.

Die am Mittwoch 28-jährig werdende Baselbieterin erlitt Ende Mai in einem Trainingslager einen Wadenbeinbruch mit zusätzlichen Band- sowie Syndesmose-Bandverletzungen.

Tschopp, die EM-Dritte von 2017 und 2018, wurde bereits operiert und fällt nun einige Zeit aus. "Die Heilung und Reha sind in den ersten zwei Wochen nach der Operation planmässig verlaufen", betont Tschopp.

Die Medizin-Studentin Tschopp ist die einzige Schweizer Judoka, die im aktuellen Olympia-Zyklus an Europameisterschaften das Podest erreichte. Die im 52-kg-Limit kämpfende Tschopp wird nun einen Teil des zweiten Jahres der zweijährigen Olympia-Qualifikationsphase für Tokio verpassen. Dennoch bleibt für Tschopp die zweite Olympia-Qualifikation und Teilnahme nach 2016 das Ziel.

