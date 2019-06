Der Ex-Präsident der Südkaukasusrepublik Armenien, Robert Kotscharjan, sitzt erneut in Untersuchungshaft. Ein Berufungsgericht in Eriwan folgte am Dienstag der Beschwerde der Staatsanwaltschaft und ordnete die erneute Verhaftung an. (Archivbild)

KEYSTONE/EPA/SERGEI CHIRIKOV

(sda-ats)