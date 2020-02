Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Experten nach China geschickt, um weitere Informationen über das Coronavirus zu sammeln. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Montag in Genf, dass das Team die Grundlage legen solle für ein grösseres, internationales Expertenteam.

KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

(sda-ats)