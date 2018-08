Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 5. August 2018 01:26 publiziert 05. August 2018 - 01:26

Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro (2. von links) hat eine Rede während einer Militärparade am Samstag abrupt abgebrochen.

Während einer Militärparade in Venezuela ist es am Samstagabend offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Staatschef Nicolás Maduro unterbrach wahrscheinlich aufgrund einer Explosion seine Rede vor Tausenden Soldaten in der Hauptstadt Caracas.

Das staatliche Fernsehen stellte umgehend die Übertragung ein. Zuvor war allerdings noch ein lauter Knall zu hören. Fernsehbilder zeigten Soldaten und Zuschauer, die in Panik auseinander liefen, ehe die Übertragung abgebrochen wurde.

Der Hintergrund war zunächst völlig unklar. Verschiedene Medien sprachen von einer Explosion von Drohnen.

