Dieser Inhalt wurde am 14. Oktober 2018 14:01 publiziert 14. Oktober 2018 - 14:01

Starker Auftritt von Fabienne Schlumpf am 10-km-Strassenlauf in Berlin: In 32:01 Minuten unterbietet die 27-jährige Zürcherin ihren eigenen Schweizer Rekord von 2017 um 6 Sekunden.

Berlin bleibt für Schlumpf in diesem Jahr ein gutes Pflaster: Am 12. August lief sie im EM-Final über 3000 m Steeple zu Silber und feierte den bedeutendsten Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Ziemlich genau zwei Monate später überzeugte sie auch in den Strassen der deutschen Hauptstadt. Schlumpf lief in einem 10-km-Strassenrennen in 32:01 Minuten auf den 3. Platz. Auf die deutsche Siegerin Alina Reh büsste sie als zweitbeste Europäerin 38 Sekunden ein.

