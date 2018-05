Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

19. Mai 2018

Der Äthiopier Kenenisa Bekele wird am Grand Prix Bern seiner Favoritenrolle gerecht.

Der 35-jährige, dreifache Olympiasieger gewann das Rennen über zehn Meilen durch die Berner Innenstadt in 46:46 Minuten deutlich vor dem dreifachen Grand-Prix-Gewinner Tadesse Abraham (48:24).

Die Entscheidung um den Sieg fiel bereits nach sechs Kilometern, als Abraham Bekele ziehen lassen musste. Der Sieger zeigte sich im Ziel nach seiner Premiere in Bern sehr zufrieden, nachdem es für ihn vor knapp einem Monat beim London-Marathon mit Platz 6 eine Enttäuschung abgesetzt hatte. Wo Bekele im Herbst seinen nächsten Städte-Marathon bestreiten wird, liess der fünffache Weltmeister (5000 m und 10'000 m) offen.

Die Pläne Abrahams hingegen sind klar. Am nächsten Wochenende wird der Schweizer Marathon-Rekordhalter und Halbmarathon-Europameister von 2016 die Schweizer Meisterschaft über 21,1 km in Lugano bestreiten, ehe er ins Trainingslager nach Äthiopien reisen wird, um sich für die Europameisterschaften in Berlin im August vorzubereiten.

Bei den Frauen feierte Martina Strähl in 53:50, der besten je von einer Schweizerin erzielten Zeit, einen überlegenen Sieg. Die 31-jährige Solothurnerin setzte sich mit gut dreieinhalb Minuten Vorsprung vor Maja Neuenschwander durch und feierte den ersten Sieg einer Schweizerin seit 20 Jahren und Franziska Rochat-Moser.

