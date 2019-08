Dieser Inhalt wurde am 3. August 2019 21:27 publiziert

Nach 70 Minuten ist der FC Zürich in Sitten nahe am ersten Saisonsieg. Aber Benjamin Kololli verschiesst einen Penalty, und in der restlichen Zeit kassiert Zürich zwei Tore von Pajtim Kasami zum 1:3.

Kasami war für Sions Trainer Stéphane Henchoz erneut nicht erste Wahl. Als er aber nach 68 Minuten dennoch seine Einsatzchance bekam, nutzte er diese auf mehr als überzeugende Art. Beim siegsichernden 3:1 nach 83 Minuten stand ihm FCZ-Verteidiger Lewan Charabadse zur Seite. Der Georgier vertändelte den Ball im Mittelfeld und ermöglichte den Sittenern den entscheidenden Konter.

Für Zürich spielte sich alles Über um die 70. Minute herum ab. Der ebenfalls eingewechselte Kololli hatte die erstmalige Führung auf dem Fuss, trat den Foulpenalty jedoch schlecht und gegen die Aussenseite des Pfostens. Sions schon verwarnter Verteidiger Ayoub Abdellaoui applaudierte und bekam seinen Spott mit Gelb-Rot quittiert. In Überzahl gewährte die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin in den letzten 25 Minuten dem Gegner mehr Möglichkeiten als vorher in 70 Minuten.

Sion - Zürich 3:1 (1:1)

9800 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 7. Lenjani (Itaitinga) 1:0. 20. Mahi (Marchesano) 1:1. 81. Kasami 2:1. 83. Kasami (Grgic) 3:1.

Sion: Fickentscher; Kouassi, Andersson, Abdellaoui; Maçeiras, Behrami (46. Grgic), Zock, Lenjani; Toma; Fortune (76. Uldrikis), Itaitinga (68. Kasami).

Zürich: Brecher; Britto, Bangura (84. Ceesay), Mirlind Kryeziu, Charabadse; Domgjoni, Popovic; Schönbächler (83. Khelifi), Marchesano (62. Kololli), Mahi; Kramer.

Bemerkungen: Sion ohne Ndoye, Raphael, Ruiz und Luan (alle verletzt). Behrami verletzt ausgeschieden. Zürich ohne Nathan, Rüegg, Winter und Hekuran Kryeziu (alle verletzt). 70. Kololli schiesst Foulpenalty an die Aussenseite des Pfostens. 72. Gelb-rote Karte gegen Abdellaoui (Unsportlichkeit). Verwarnungen: 43. Abdellaoui (Foul), 59. Toma (Foul), 78. Kramer (Foul).

