In den Achtelfinals des ATP-Masters-1000-Turniers in Schanghai wird Roger Federer am Donnerstag auf den Belgier David Goffin, die Nummer 14 der Weltrangliste, treffen.

In der 2. Runde war Goffin nur kurz im Einsatz. Er führte 6:2 und 3:0, als sein kasachischer Gegner Michail Kukuschkin verletzt aufgab.

Federer siegte gegen den 28-jährigen Goffin in neun von zehn Begegnungen. Das letzte Aufeinandertreffen im September war eine sehr klare Angelegenheit: In den Achtelfinals des US Open setzte sich der Schweizer 6:2, 6:2, 6:0 durch. Der einzige Sieg gegen Federer glückte Goffin in den Halbfinals der ATP-World-Tour-Finals 2017.

