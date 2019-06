Roger Federer feiert in Halle einen Jubiläumssieg. Acht Tage vor Wimbledon schlägt der topgesetzte Baselbieter David Goffin (ATP 33) 7:6, 6:1 und gewinnt das ATP-Turnier in Westfalen zum zehnten Mal.

Nach harzigem Beginn setzte sich Federer nach 55 Minuten im Tiebreak des ersten Satzes 7:2 durch und marschierte dann im Eiltempo zum Jubiläums-Trimph. Mit einem Volleyfehler beendete der körperlich womöglich leicht angeschlagene Goffin nach 1:23 Minuten die Partie.

Mit seinem zehnten Turniersieg in Halle stellte Federer einen persönlichen Rekord auf. Gleich oft hat der 37-Jährige sonst nirgends gewonnen. Fast jeden zehnten seiner nunmehr 102 Turniersiege hat er am Vorbereitungsturnier in Westfalen errungen, mit dem er einen Vertrag auf Lebzeiten eingegangen ist. Am Heimturnier in Basel hält Federer bei neun Siegen.

