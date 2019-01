Federer und Bencic treffen im Final auf Deutschland

Dieser Inhalt wurde am 4. Januar 2019 13:46 publiziert

Roger Federer und Belinda Bencic treffen am Hopman Cup in Perth im Final am Samstag auf Deutschland.

Alexander Zverev und Angelique Kerber sicherten sich in der abschliessenden Begegnung gegen Gastgeber Australien dank zwei Einzel-Siegen Platz 1 in der Gruppe A.

Kerber (WTA 2) setzte sich gegen Ashleigh Barty 6:4, 6:4 durch, Zverev (ATP 2) schlug Matthew Ebden 6:4, 6:3, womit das deutsche Duo vorzeitig im dritten Spiel zum dritten Sieg kam.

An der australischen Westküste kommt es damit am Samstag zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels. Nachdem Kerber gegen Bencic und Federer gegen Zverev gewonnen hatten, musste das Mixed die Entscheidung bringen. Dort setzten sich Federer und Bencic in zwei Sätzen durch und sorgten für den ersten Schweizer Sieg seit 2001.

