Dieser Inhalt wurde am 5. März 2018 20:43 publiziert 05. März 2018 - 20:43

Bei Anti-Terror-Razzien in Belgien sind im Brüsseler Stadtteil Molenbeek acht Menschen vorübergehend festgenommen worden. Wie die belgische Bundesanwaltschaft am Montagabend mitteilte, wurden die am Sonntag Festgenommenen ohne Anschuldigung auf freien Fuss gesetzt.

Sie wurden demnach keinem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ermittler hatten die Festgenommenen verdächtigt, einen Anschlag geplant zu haben.

Die belgischen Behörden hatten am Sonntag landesweit sieben Objekte durchsucht, vier davon in Molenbeek. Festnahmen gab es nur dort. Bei den Razzien wurde nach Angaben der Bundesanwaltschaft kein Sprengstoff gefunden.

Aus Molenbeek stammen mehrere Mitglieder der Dschihadistenzelle, die für die Anschläge in Paris am 13. November 2015 mit 130 Toten und in Brüssel am 22. März 2016 mit 32 Toten verantwortlich ist.

Die belgische Bundesanwaltschaft erklärte am Montag, dass die Razzien und Festnahmen vom Wochenende in keinerlei Zusammenhang zu den Anschlägen von Paris und Brüssel stünden.

