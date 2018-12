Festgenommener bricht auf Polizeiwache in Basel zusammen und stirbt

Dieser Inhalt wurde am 29. Dezember 2018 14:44 publiziert

Auf einer Polizeiwache in Basel ist am Samstagmorgen ein Mann nach einer Festnahme zusammengebrochen und verstorben. (Symbolbild)

In Basel ist am Samstagmorgen ein Mann auf einer Polizeiwache verstorben. Er war kurz zuvor von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wieso der Mann starb, ist noch unklar.

Die Polizei war um 8.45 Uhr alarmiert worden, weil ein Hausbewohner in seiner Wohnung randalierte und Gegenstände vom Balkon heraus warf, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Samstagnachmittag mitteilte.

Die ausgerückte Polizei versuchte, den 54-jährigen Afghanen zu beruhigen. Dabei griff der Mann die Polizisten mit einem gefährlichen Gegenstand an, worauf die Polizei eine zweite Patrouille zur Unterstützung aufbot. Diese konnte durch ein Fenster in die teilweise unter Wasser gesetzte und beschädigte Wohnung einsteigen, den Mann in Gewahrsam nehmen und auf die Wache bringen.

Als die Patrouille dort ankam, sei der Mann plötzlich zusammengebrochen, wie es in der Mitteilung heisst. Die Polizeiangehörigen leisteten Erste Hilfe und reanimierten den Mann bis zum Eintreffen des Notarztes und der Sanität. Trotz längeren Rettungsmassnahmen verstarb der Mann.

Die Kriminalpolizei und das Institut für Rechtsmedizin untersuchen die Umstände beziehungsweise die Todesursache.

