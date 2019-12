Dieser Inhalt wurde am 27. Dezember 2019 13:54 publiziert

Beat Feuz schafft es auch in der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten in Bormio auf das Podest. Der Emmentaler wird Zweiter hinter dem Italiener Dominik Paris und vor dem Österreicher Matthias Mayer.

Feuz, der an den Rennen in Bormio wegen eines gebrochenen Mittelhandknochens mit einer Schiene antritt, musste seinem grössten Rivalen im Kampf um die kleine Kristallkugel um 39 Hundertstel den Vortritt lassen. Den Grossteil des Rückstands handelte er sich bis zur ersten Zwischenzeit ein. Die ansonsten makellose Fahrt führte ihn zum 14. Mal in den letzten 16 Weltcup-Abfahrten auf das Podest.

Dominik Paris bestätigte derweil seinen Status als König von Bormio. Der 30-jährige Südtiroler gewann die Abfahrt auf der berüchtigten Pista Stelvio zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt. 2018 triumphierte der Bormio-Rekordsieger zudem im Super-G. "Mein Rang wäre ohne die Verletzung der gleiche gewesen. Dominik ist sensationell gefahren. Er nimmt uns oben und im Mittelteil allen Zeit ab", anerkannte Feuz.

Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Urs Kryenbühl. Der 25-jährige Schwyzer fuhr bei diffusen, aber gleichbleibenden Lichtverhältnissen mit Startnummer 43 auf den 13. Platz und realisierte damit sein Karriere-Bestergebnis. Carlo Janka folgte in Abwesenheit des am Donnerstag wegen Schmerzen im Schienbein vorzeitig abgereisten Mauro Caviezel im 22. Rang.

Am Samstag steht im Ski-Ort im Veltlin eine weitere Abfahrt auf dem Programm. Jene vom Freitag diente als Ersatz für Val Gardena und führte nicht über die volle Länge. Abgeschlossen wird das Jahr am Sonntag mit einer Kombination.

