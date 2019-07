Mit Lili Hinstin steht erst zum zweiten Mal eine Frau an der Spitze des traditionsreichen Filmfestivals Locarno. Am Mittwochmorgen präsentierte die Französin in Bern das Programm ihrer ersten Festivalausgabe. Diese startet am 7. August.

An der Medienkonferenz im Erlacherhof gab Hinstin die Namen aller Wettbewerbsfilme sowie das Programm der beliebten Piazza-Grande-Sektion bekannt. Mehrere neue Schweizer Filme feiern innerhalb und ausserhalb der Wettbewerbe ihre Premiere.

Mit Spannung erwartet wird etwa das Werk "Wir Eltern" des Regisseurs und Schauspielers Eric Bergkraut ("Citizen Chodorkowski") und seiner Lebenspartnerin, der Autorin Ruth Schweikert. Das Paar zeigt eine überaus persönliche Doku-Fiktion, in der Bergkraut sowie die drei Söhne des Paares selber mitspielen. Das Drehbuch stammt von Schweikert.

Bereits früher verkündet hatte Hinstin die Vergabe des Pardo alla carriera an den Schweizer Filmemacher Fredi M. Murer ("Höhenfeuer", "Liebe und Zufall"). Auch der Eröffnungsfilm ist bereits bekannt: "Magari" der italienischen Regisseurin und Produzentin Ginevra Elkann ist ein Erstlingswerk, das von drei Geschwistern handelt, die in den 1980er Jahren in einem zerrütteten Elternhaus aufwachsen.

Die 42-jährige Hinstin hatte die Direktion Ende des vergangenen Jahres von Carlo Chatrian übernommen, der an die Berlinale wechselte. Die gebürtige Pariserin leitete zuvor das Filmfestival in Belfort FR.

