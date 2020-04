Die Halbfinals und der Final der Nations League des nord- und zentralamerikanischen Fussballverbandes CONCACAF werden infolge der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Final-Four-Turnier in den USA - in Houston und in Arlington - hätte am 4. und am 7. Juni stattfinden sollen. Die Halbfinal-Paarungen lauten Honduras gegen die USA und Mexiko gegen Costa Rica. Der Wettbewerb, der erstmals 2018 ausgetragen wurde, ist wie die Nations League der UEFA aufgebaut.

