Dieser Inhalt wurde am 20. März 2020 11:29 publiziert

Der Passagiereinbruch bringt auch die Finnair in Nöten - im Bild der fast menschenleere Flughafen Helsinki.

Die finnische Regierung will der Fluggesellschaft Finnair Staatsgarantien im Umfang von 600 Millionen Euro gewähren. Das teilte Europaministerin Tytti Tuppurainen am Freitag mit. Der finnische Staat besitzt 55,8 Prozent an Finnair.

Die Airline hatte im Zuge der Corona-Krise ihren Betrieb um 90 Prozent reduzieren müssen. Der Erhalt von Finnair sei sehr wichtig für das Land, betonte die Ministerin. Die Zustimmung des Parlaments steht noch aus.

Der norwegische Staat hatte am Donnerstag angekündigt, 6 Milliarden norwegische Kronen (540 Mio Franken) als Staatsgarantien für die Fluggesellschaften im Lande zur Verfügung zu stellen, die Hälfte davon soll an Norwegian gehen. Die Airline SAS bekommt Unterstützung von allen drei skandinavischen Ländern.

