Dieser Inhalt wurde am 25. Mai 2019 17:31 publiziert

Der erste Finalist an der Eishockey-WM in der Slowakei heisst Finnland. Das Team von Trainer Jukka Jalonen setzt sich in Bratislava im Halbfinal gegen das favorisierte Russland 1:0 durch.

Den entscheidenden Treffer erzielte Marko Anttila in der 51. Minute. Den zweiten Halbfinal am Abend bestreiten Kanada und Tschechien.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Umfrage zu SWI swissinfo.ch Online-Umfrage ausfüllen: Tastatur und eintippen close-up Liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, sagen Sie uns Ihre Meinung.