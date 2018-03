Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 20. August 2014 13:54 publiziert 20. August 2014 - 13:54

André Lotterer gibt an diesem Wochenende im Alter von 32 Jahren sein Formel-1-Debüt. Der Deutsche kommt im Grand Prix von Belgien im Team Caterham anstelle des Japaners Kamui Kobayashi zum Einsatz.

Die überraschende Fahrer-Rochade bei Caterham dürfte primär finanzielle Gründe haben. Lotterer bringt mit dem Energy-Drink-Hersteller "Hype" einen potenten Geldgeber mit. Das Engagement des Duisburgers soll sich vorderhand auf den Grand Prix in Belgien beschränken. Gemäss den Verantwortlichen von Caterham wird Kobayashi, von 2010 bis 2012 in Diensten von Sauber, weiterhin dem Team angehören.

Lotterer hat sich bislang primär als Fahrer in der Langstrecken-WM einen Namen gemacht. An der Seite des Schwyzers Marcel Fässler und des Franzosen Benoît Tréluyer hat er in einem Hybrid-Auto von Audi unter anderem dreimal den 24-Stunden-Klassiker in Le Mans gewonnen (2011, 2012, 2014).

