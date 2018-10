Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 8. Oktober 2018 12:43 publiziert 08. Oktober 2018 - 12:43

Pech für Fribourg-Gottéron. Der National-League-Klub muss rund zwei bis drei Wochen auf seinen amerikanischen Stürmer Andrew Miller verzichten.

Der 30-Jährige zog sich am Freitag im Spiel gegen die ZSC Lions eine Verletzung am Unterkörper zu. In den ersten sieben Spielen erzielte der Neuzuzug aus der AHL zwei Tore und drei Assists. Einen Ersatz will Fribourg nicht verpflichten.

