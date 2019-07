Dieser Inhalt wurde am 15. Juli 2019 13:40 publiziert

Die Vorjahres-WM-Dritte Laura Stähli scheiterte an den Fecht-Weltmeisterschaften in Budapest bereits in der ersten Runde der Direktausscheidung mit den letzten 128.

Die Baslerin verlor gegen die Weltnummer 129, die Deutsche Ricarda Multerer, mit 11:15. Auf gleicher Höhe scheiterte auch die Walliser WM-Debütantin Angeline Favre, die gegen die Argentinierin Isabel Di Tella 14:15 verlor.

Laura Stähli war bereits vor Monatsfrist an den EM im Einzel früh ausgeschieden. Damals verpasste sie als einzige aus dem Schweizer Frauen-Quartett aufgrund einer schwachen Vorrunde gar die Direktausscheidung.

Stähli war im Vorjahr in China sensationell WM-Dritte gewesen. Diesen Erfolg konnte sie bislang nicht annähernd bestätigen. Aktuell noch im Wettbewerb befinden sich die Neuenburgerin Pauline Brunner und die Zürcherin Noemi Moeschlin.

