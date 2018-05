Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

27. Mai 2018

Sie wollen sich am 1. Juni wieder treffen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (Links) und der südkoreanische Präsident Moon Jae In.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hält ungeachtet der jüngsten Turbulenzen an den Plänen für ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump fest. Kim habe seinen festen Willen für einen solchen Gipfel ausgedrückt, berichtete die nordkoreanische Agentur KCNA.

Die Äusserung Kims fielen laut KCNA bei seiner Zusammenkunft am Samstag mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. An dem Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea vereinbarten beide Staatschefs, sich künftig regelmässig zu treffen.

Die Führer der beiden koreanischen Staaten hätten bei ihrem Treffen erneute, hochrangige bilaterale Gespräche für den 1. Juni vereinbart. Auch wollten beide Länder ihre Bemühungen zur Denuklearisierung Koreas fortsetzen.

