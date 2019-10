Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat am Dienstag bei ihrer Ankunft in Luxemburg die Malta-Vereinbarung zur Verteilung von Asylsuchenden aus dem zentralen Mittelmeer kritisiert. Die EU-Innenminister diskutieren am Mittagessen darüber. (Archiv)

KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda-ats)