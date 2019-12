Dieser Inhalt wurde am 30. Dezember 2019 11:14 publiziert

Ein Fussgänger hat am Sonntagnachmittag in Kirchberg SG im Toggenburg an einem Waldrand eine Männerleiche gefunden. Die St. Galler Kantonspolizei bestätigte eine Meldung von blick.ch, machte aber noch keine näheren Angaben.

Ein Fussgänger entdeckte kurz vor 15 Uhr im Bereich der Rupperswilerstrasse in einem Wiesenstück am Waldrand einen Plastiksack, der ihm verdächtig vorkam, wie die St. Galler Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Mann alarmierte die Polizei. Diese fand im Sack einen toten Mann.

Zur Identität des Toten und zur Todesursache laufen Ermittlungen. Diese gehen in alle Richtungen, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit vor dem Leichenfund etwas Auffälliges beobachtet haben.

