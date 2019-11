Dieser Inhalt wurde am 6. November 2019 13:47 publiziert

Die Schwyzer Kantonspolizei wurde zu einem schweren Verkehrsunfall in Einsiedeln gerufen. (Symbolbild)

Ein 24-jähriger Autolenker hat am Dienstagabend in Einsiedeln SZ eine Fussgängerin angefahren. Die 89-jährige Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Rega brachte sie in eine Spezialklinik.

Der Unfall ereignete sich um 18.15 Uhr auf dem Fussgängerstreifen, als die Frau die Eisenbahnstrasse überquerte, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

