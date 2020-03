Fatih Terim, Trainer von Galatasaray Istanbul, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dies teilte der 66-jährige Türke auf Twitter mit. "Ich bin im Spital in guten Händen. Macht euch keine Sorgen", schrieb Terim. In der Türkei sind inzwischen über 1000 Menschen infiziert.

Fatih Terim war in drei Tranchen insgesamt elf Jahre türkischer Nationalcoach. So auch im Spätherbst 2005, als die Schweizer Nationalmannschaft unter skandalösen Umständen in Istanbul das Barrage-Rückspiel der WM-Qualifikation bestreiten musste. Die Schweizer erreichten sehr knapp die WM-Endrunde in Deutschland.

