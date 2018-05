Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 20. Mai 2018 00:01 publiziert 20. Mai 2018 - 00:01

Kolumbianische Dominanz an der 13. Kalifornien-Rundfahrt: Egan Bernal triumphiert in der Gesamtwertung, Fernando Gaviria holt sich am Schlusstag den dritten Etappensieg in der siebentägigen Rundfahrt.

Gaviria, der Sprinter vom Team Quick Step, setzte sich auf dem Rundkurs in Sacramento nach 143 km um wenige Zentimeter vor dem Deutschen Max Walscheid durch. Dritter wurde der Australier Caleb Ewan.

Bernals Vorsprung auf den ersten Verfolger, den im Zeitfahren siegreichen Amerikaner Tejay van Garderen, betrug nach seinen Erfolgen bei den zwei Bergankünften 1:25 Minuten. Der 21-jährige Kolumbianer vom Team Sky sorgte heuer unter anderem auch an der Tour de Romandie für Aufsehen, als er ganz knapp hinter dem Slowenen Primoz Roglic Gesamt-Zweiter wurde.

Bester Schweizer im Gesamtklassement der Kalifornien-Rundfahrt war Mathias Frank. Der Luzerner belegte mit 4:01 Minuten Rückstand auf Bernal den 10. Rang.

Neuer Inhalt Horizontal Line