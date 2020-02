Durch das Erdbeben am 25. November in Albanien waren rund 17'000 Menschen obdachlos geworden. 90 Gebäude wurden komplett zerstört und 80'000 teils schwer beschädigt. 51 Menschen starben. Das Beben der Stärke 6,4 war das verheerendste in dem Land seit Jahrzehnten. (Archivbild)

KEYSTONE/EPA/MALTON DIBRA

(sda-ats)