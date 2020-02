Dieser Inhalt wurde am 18. Februar 2020 22:43 publiziert

Der EV Zug geriet in Davos in der 35. Minute mit 0:1 in Rückstand, reagierte aber umgehend und setzte sich schliesslich mit 2:1 nach Verlängerung durch.

90 Sekunden nach dem Davoser Führungstor durch Dario Meyer glich entweder Erik Thorell (offizieller Torschütze) oder Oscar Lindberg (wahrscheinlicher Torschütze) für den EV Zug zum 1:1 aus. Die beiden Goals fielen kurz, nachdem eine Rauferei erstmals Emotionen geweckt hatte. Erst in der zweiten Spielhälfte verdiente sich die Partie das Prädikat Spitzenspiel. Es wurde Tempo gebolzt.

Am Ende setzte sich Zug verdientermassen durch. Die Innerschweizer dominierten ab dem zweiten Abschnitt mit 35:16 Torschüssen. Der Davoser Keeper Joren van Pottelberghe rettete seinem Klub einen Punkt. In der Overtime konnte auch van Pottelberghe aber nichts mehr retten: Nach nur 13 Sekunden beschenkte sich Sven Leuenberger an seinem 21. Geburtstag mit dem 2:1-Siegtor selber.

Wegen der Niederlage in der Direktbegegnung fehlen dem HC Davos nun sieben Punkte bis zu Leader Zug. Es erscheint unwahrscheinlich, dass die Davoser im Rennen um den Qualifikationssieg noch mitreden können.

Telegramm:

Davos - Zug 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.

5229 Zuschauer. - SR DiPietro/Mollard, Fuchs/Obwegeser. - Tore: 35. Meyer 1:0. 36. Thorell (Lindberg, Geisser) 1:1. 61. (60:13) Leuenberger (Lindberg) 1:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 4mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Lindgren; Hofmann.

Davos: van Pottelberghe; Stoop, Jung; Nygren, Barandun; Heinen, Guerra; Buchli; Mankinen, Meyer, Tedenby; Marc Wieser, Lindgren, Hischier; Kessler, Marc Aeschlimann, Herzog; Kienzle, Egli, Frehner; Lutz.

Zug: Genoni; Schlumpf, Geisser; Thiry, Alatalo; Morant, Diaz; Zgraggen, Stadler; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Leuenberger, Senteler, Bachofner; Langenegger, Albrecht, Zehnder.

Bemerkungen: Davos ohne Ambühl, Bader, Baumgartner, Corvi, Du Bois, Paschoud, Dino Wieser (alle verletzt) und Palushaj, Zug ohne Martinsen (beide überzählige Ausländer), Schnyder (verletzt) und Simion (krank). Morant verletzt ausgeschieden (40.). - Pfostenschüsse Leuenberger (19.), Thorell (51.).

