Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 15. Oktober 2018 14:32 publiziert 15. Oktober 2018 - 14:32

Polizeibeamte sind vor dem Kölner Hauptbahnhof in Position gegangen.

Wegen einer Geiselnahme ist der Zugverkehr am vielbefahrenen Kölner Hauptbahnhof nach Angaben der Deutschen Bahn eingestellt.

Der Bahnhof wurde am Montag wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke komplett gesperrt. Dort soll ein Mann eine Frau in seine Gewalt gebracht haben. Näheres sei noch nicht bekannt, hiess es bei der Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

"Die Polizei hat den Hauptbahnhof komplett gesperrt, dementsprechend werden die Züge grossräumig umgeleitet - das gilt für den Fernverkehr", sagte eine Sprecherin von DB NRW. "Sämtliche RE-Linien und S-Bahnen werden umgeleitet und oder enden vorzeitig", schrieb die Bahn zudem auf Twitter.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Wahlen Schweiz 2019 Vier Personen an einem Gerät auf dem Fitness-Parcours im Wald Schweizer Parlamentswahlen 2019: Sorge ums Klima stösst Grüne in die Favoritenrolle. > Mehr erfahren.