Nicola Spirig startet erfolgreich ins Olympiajahr.

Die Triathlon-Olympiasiegerin gewann in Eilat souverän den Halb-Ironman Israel. Bei ihrem ersten Triathlon-Start in diesem Jahr distanzierte die 37-jährige Zürcherin die Konkurrenz gleich um mehrere Minuten. Spirig musste nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen nur zwei Männern den Vortritt lassen.

In knapp sechs Monaten strebt Spirig in Tokio bei ihren fünften Sommerspielen ihre dritte olympische Medaille nach Gold 2012 in London und Silber 2016 in Rio de Janeiro an.

